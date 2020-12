Kabak-Milan, la stima è reciproca. L’ intermediario conferma

In vista del mercato di gennaio, ci si aspettano delle operazioni da parte dei dirigenti rossoneri che possano rinforzare la rosa di Mister Pioli. Il rinforzo in difesa sembra essere la priorità. A questo riguardo, importanti dichiarazioni arrivano da George Gardi, a proposito di Ozan Kabak, da oltre un anno nel mirino del Milan. L’ intermediario di mercato ha così parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Kabak è un professionista ed è a disposizione del club. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato”.

Sul gradimento del calciatore per il Milan: “Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima“.

Sull’ interesse del Liverpool: “Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E’ normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c’è nessun preaccordo con nessun club”.