La speciale clausola nel contratto di Balotelli al Monza

Balotelli al Monza sembra essere l’ultimo treno della carriera dell’attaccante, con Adriano Galliani che è stato disposto dare un’ultima chance all’ex Milan. A Galliani sembra stare molto a cuore la vita extra-campo di Mario e perciò avrebbe inserito una clausola speciale riguardante la sua residenza. Balotelli aveva il desiderio di continuare a vivere a Brescia, ma Galliani ha insistito perché il giocatore non abitasse a più di 30 km dal centro di allenamento di Monzello. Il Monza vuole far tornare Mario in forma in due settimane per rivederlo in campo, con la società che ha affermato come questo sia l’ultimo treno della carriera del giocatore. Lo riporta il Corriere della Sera.