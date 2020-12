Lavoro personalizzato per Leao: le ultime sul suo recupero

Rafael Leao è al lavoro per rientrare quanto prima in gruppo: prosegue il suo lavoro personalizzato, ecco le utlime.

LEAO LAVORA PER TORNARE CON LA SAMP

Il portoghese ha un unico obiettivo: tornare quanto prima a disposizione del mister Pioli; infatti, per quanto non sia pesata la sua assenza nella vittoria in casa con la Fiorentina, alla lunga una sua assenza, complice quella di Ibrahimovic, potrebbe creare non pochi problemi alla rotazione dei rossoneri. Proprio per questo, l’ex Lille continua a svolgere il lavoro personalizzato nella speranza di essere a disposizione già per la trasferta di Genova contro la Sampdoria.