Spezzone di gara per Leao stasera con lo Sparta Praga. Due rientri fondamentali previsti per la gara di Parma

Rivoluzione nel Milan in vista della gara di stasera contro lo Sparta Praga in Europa League. Stefano Pioli darà spazio a chi ha giocato poco e farà riposare i titolari per evitare infortuni o qualsiasi problema più spiacevole: rimangono a casa Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu infatti. Buona notizia, però, è il rientro di Rafael Leao che potrebbe giocare uno spezzone di partita stasera, probabilmente nella ripresa, come ha detto stesso mister Pioli in conferenza stampa ieri.

Per Ibrahimovic, invece, discorso diverso: sarà importante l’allenamento di domani per capire lo stato di forma e realizzare se può già tornare per il match di questo weekend contro il Parma. Zlatan ha quasi recuperato dalla lesione al bicipite femorale e proverà ad esserci per la gara coi ducali. Attenzione anche alle condizioni di Bennacer: anche l’algerino dovrebbe rientrare nei convocati proprio per il campionato, come riferito sempre dall’allenatore in conferenza.

