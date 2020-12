Lippi: “Il Milan non sta lassù per caso”

Marcello Lippi, ex allenatore campione del Mondo con l’Italia, ha parlato della corsa allo scudetto nel corso di un’intervista concessa al QS. Queste le sue dichiarazioni:

“L’Inter è’ una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. Secondo me si tende a sottovalutare l’originalità di questa stagione. Ad agosto inoltrato si giocava ancora per concludere la vecchia annata, la ripartenza è stata immediata o quasi, tanti atleti non si sono fermati, non hanno fatto vacanze. Certe cose si pagano. Questo campionato è una Marcialonga, lo vincerà chi reggerà meglio la fatica. La Juventus? Non è per niente tagliata fuori, anche per il discorso che ho appena fatto. Certo, se gioca come contro la Fiorentina non va da nessuna parte, ma stia sicuro che figuracce così la Signora non ne farà più”.