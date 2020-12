LIVE SM – Le parole di Pioli e Dalot in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic

Buon pomeriggio a tutti i lettori di SpazioMilan. Seguiamo insieme la conferenza stampa di Stefano Pioli e Diogo Dalot alla vigilia del match di Europa League Milan-Celtic in programma Giovedì 3 dicembre alle ore 18.55 a San Siro.

Le parole di Dalot:

Sul bilancio dell’Europa League: “Per ora stiamo facendo bene, è una competizione difficile e la prendiamo molto sul serio”

Sul suo inserimento in Italia: “Sto passando mesi fantastici. L’Italia è simile al Portogallo e mi sto trovando bene anche con la squadra e il club”

Sul Celtic: “Il Celtic ha grande storia nelle competizioni europee. Sappiamo che domani sarà difficile”

Sui compagni e sul gruppo: “Penso che il mio aiuto principale arrivi dal fatto che la squadra mi aiuti in tutto. Voglio giocare e allenarmi. Il club mi sta aiutando moltissimo”.

Sull’allenatore e sul cambiamento di gioco: “Il calcio è molto più tattico. Sto imparando molto. Penso che quando imparerò questi aspetti atletici e tattici crescerò ancora di più. IL mister ha creato un gran gruppo”.

Sul motivo dei risultati: “Nel club c’è grande filosofia. Ogni giorno lavoriamo per le partite. Affrontiamo una partita dopo l’altra. Penso che riusciremo a raggiungere grandi risultati”

Sul livello del Milan rispetto ai top club: “Il Milan è un grande club, sappiamo che ha tanta storia. L’obiettivo è tornare in alto ma dobbiamo tenere i piedi per terra e restare dove ci compete”.

Le parole di Pioli:

Sul suo ritorno: “Mi è mancato stare lontano dalla squadra. Non vedevo l’ora di tornare e sono contento di essere qua. Devo ringraziare il club che ci ha permesso di lavorare bene nonostante i problemi. Ringrazio anche i tifosi, la squadra e Bonera. Ho avuto qualche sintomo, nient’altro ma dobbiamo tenere alta la guardia e rispettare le regole”

Sulla gestione del Milan nelle ultime partite: “Credo che sia importante gestire le partite. Vogliamo comandare le partite e interpretarle al meglio. Stiamo crescendo molto, dobbiamo essere sempre pericolosi ma dobbiamo sapere anche gestire il match quando è il momento”

Sulla videochiamata al termine di Milan-Fiorentina e sui complimenti di Capello: “Abbiamo fatto di tutto per stare vicini alla squadra e congratularmi con loro. Lo smart-working non funziona, meglio lavorare sul campo. Capello è un allenatore capace e i suoi complimenti mi fanno piacere. Dobbiamo crescere e metterci sempre in discussione perchè nel nostro mondo funziona così”.

Sulla situazione in Scozia contro l’allenatore del Celtic: “Ho stima e rispetto per il collega. Succede di non avere risultati in alcuni momenti ma hanno sempre fatto gioco. Sarà per questo una gara dura domani”.

Sull’influenza dei problemi coi tifosi sulla squadra: “Fa parte del nostro ambiente. Questo motiva la squadra e noi dobbiamo essere preparati ad affrontare una grande squadra”.

Sulla crescita della squadra anche con le assenze: “La squadra è più consapevole rispetto l’anno passato. I risultati ci hanno aiutato. Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto e per farlo serve tanto lavoro”.

Sui punti in cui la squadra deve migliorare e sui turnover: “La partita l’ho vista dall’alto e quindi l’ho vista anche meglio del solito. La squadra ha fatto grandi prestazioni con qualche difficoltà che analizzeremo per poter migliorare sempre di più. La fatica è normale che si farà sentire. Giocando da squadra potremo sentirla meno, i cambi saranno fondamentali e ho gli uomini a disposizione per farli. Ora arrivano partite importanti come quella di domani che ci avvicina all’obiettivo di superare il turno di Europa League”.

Sull’allenamento e le condizioni dei giocatori: “L’allenamento è andato bene. Castillejo e Bennacer ci saranno domani. Per Ibra e Leao domenica è ancora presto ma ci sono ancora alcuni giorni quindi vedremo i risultati dei vari test da qui a domenica”

Sull’emergenza in attacco: “Sappiamo le nostre caratteristiche e qualità. Abbiamo molti infortuni ma ho molti giocatori a disposizione. Ho fiducia in tutti i miei giocatori e so che nell’emergenza si faranno trovare pronti. Siamo tranquilli su questa situazione”.

Termina qui la conferenza alla vigilia di Milan-Celtic. La redazione di SpazioMilan augura buon pomeriggio a tutti.