Maldini a Sky: “L’Europa League è un obiettivo. Rinnovi? Nesuna novita, non c’è fretta”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match di Europa League Milan-Celtic

Sull’Europa League: “E’ un nostro obiettivo. Passare il turno già stasera significherebbe avere una partita in cui non conta il risultato e in una stagione così intensa non sarebbe male”.

Sulla squadra: “Siamo in crescita. Magari in Europa troviamo qualche difficoltà in più, soprattutto a livello fisico”.

Sui rinnovi: “Nessuna novità. Verranno fissati degli appuntamenti, ma non c’è fretta. I contatti sono continui, va solo trovato il momento giusto per chiudere”.

Sullo possibilità scudetto: “Delle cose positive le vedevo anche l’anno scorso. Si stava creando una base importante. Certo, Ibra ti spinge anche ad arrivare a risultati che sembrano impossibili. A Sacchi non importava solo vincere, ma fare sempre qualcosa in più dell’avversario. Pensare di poter raggiungere un risultato quasi impossibile ti fa rendere al 100%”.

Sull’ambiente che c’è al Milan: “Non conosco gli altri ambienti, ma possono confermare che il nostro spirito è alla base dei nostri risultati. Se cambiano i giocatori e i risultati arrivano lo stesso, il merito è della gestione del mister e anche dello spirito che c’è nella squadra”.