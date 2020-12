Maldini: “L’obiettivo minimo è fare meglio dell’ultima volta. Lo Scudetto…”

Nella lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport‘. Paolo Maldini ha analizzato anche il 2020 del Milan, soffermandosi anche sugli obiettivi. “I risultati sono oggettivi, questa squadra sta rinascendo. Non abbiamo un obiettivo prestabilito, il minimo è fare meglio dell’ultima volta. Ci siamo qualificati per l’Europa League, quindi vogliamo fare di più: sarebbe assurdo non andare in Champions“.

C’è spazio anche per la parola Scudetto: “Stiamo sognando e non vogliamo smettere di farlo. Non molleremo. Chiedo ai giocatori di essere ambiziosi, perché serve un obiettivo utopistico per arrivare a quello possibile“.