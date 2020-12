Tanti infortuni in difesa per il Milan in questo inizio di stagione. Il lungo stop di Duarte, unito a quelli più brevi di Kjaer e Gabbia, hanno spesso portato Pioli ad avere gli uomini contati nel pacchetto arretrato. Musacchio sembra ormai fuori dai piani, e la soluzione Kalulu potrebbe non ripetersi nonostante la buona prestazione del francese in Europa League.

Operazioni in entrata e in uscita

Proprio Mateo Musacchio potrebbe salutare i rossoneri dopo quasi quattro stagioni. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio il centrale argentino, in scadenza nel prossimo giugno, potrebbe lasciare il Milan con sei mesi di anticipo. Al suo posto la dirigenza è sempre vigile su Matteo Lovato, centrale classe 2000 dell’Hellas Verona, sul quale però ci sono anche Roma e Napoli.