Nonostante l’ottimo inizio di stagione il Milan è alla ricerca degli innesti giusti per poter dare continuità al momento positivo. Uno dei nomi seguiti da Maldini e dai dirigenti rossoneri è Leon Bailey, esterno del Bayer Leverkusen classe 1997. Ottima la stagione fin qui del giamaicano, autore di ottime prestazioni sia in Bundesliga sia in Europa League.

Tante big su Bailey

Non solo i rossoneri sul giocatore, che è un obiettivo di mercato anche di altre big del calcio internazionale. Come riportato in Inghilterra dal Daily Mail sull’esterno ci sarebbero Paris Saint-Germain e soprattutto Arsenal, che al momento sembrerebbe in vantaggio sulle concorrenti.