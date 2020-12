Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante in grado di poter rifiatare Zlatan Ibrahimovic e di poterlo sostituire in sua assenza. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun i rossoneri sembrano aver messo gli occhi su Odsonne Edouard, centravanti del Celtic avversario del Milan nei gironi di Europa League. Sull’attaccante francese c’è stato anche un sondaggio della Juventus.

Chi è Edouard?

Punta classe 1998 scuola Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard è in Scozia dal 2017. Al Celtic Glasgow ha trovato la sua dimensione, lo scorso anno è stato autore di una grande stagione da 28 gol e 19 assist in meno di 50 presenze, e anche quest’anno ha iniziato positivamente la stagione, con 9 gol in 20 presenze. Maldini e la dirigenza rossonera lo hanno puntato, sperando di ripetere il colpo Hauge, acquistato dal Bodo Glimt dopo averlo affrontato in Europa League in estate.