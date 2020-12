Spazio nuovamente a Brahim Diaz. Nel match di questa sera del Milan contro il Parma, Pioli sembra intenzionato a schierare nuovamente lo spagnolo come titolare. Contro la Sampdoria non ha fatto benissimo, ragion per cui è giusto riproporlo nuovamente per dargli fiducia.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Diaz sarà il trequartista alle spalle di Rebic, affiancato da Calhanoglu e Castillejo. Panchina iniziale per Jen Petter Hauge. Tornerà anche Bennacer titolare, dopo le noie muscolare che lo hanno tenuto fermo in queste due settimane.