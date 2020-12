Milan e Inter: 200 mln all’anno dal nuovo stadio. Inaugurazione almeno sei mesi prima delle Olimpiadi invernali

Le società di Milan e Inter sono al lavoro per la costruzione del nuovo stadio. Secondo quanto riporta Repubblica, i due club hanno già un obiettivo per quel che riguarda la data dell’inaugurazione: rossoneri e nerazzurri mirano infatti ad inaugurare il nuovo impianto almeno sei mesi prima dall’inizio delle Olimpiadi invernali del 2026 previsto il 6 febbraio.

Bisognerà procedere per passi. Entro febbraio 2021 se le due società milanesi avranno il via libera del Comune di Milano al pubblico interesse dell’operazione, dovranno scegliere il progetto definitivo tra i due rimasti in corsa, vale a dire la Cattedrale di Populous o gli Anelli di Milano di Cnr-Sportium. Se tutto dovesse andare liscio, quindi senza grossi intoppi, l’iter non finirebbe comunque prima dell’autunno 2021, più probabile nel 2022 (in mezzo ci saranno anche le elezioni comunali che potrebbe rallentare le cose).

Nuovi Introiti

Come prosegue il quotidiano, questo progetto potrebbe costare circa 1,2 miliardi di euro. Questa cifra che sarà coperta da finanziamenti privati (oltre allo stadio, nascerà un vero e proprio nuovo distretto con la trasformazione del vecchio Meazza in parco per lo sport aperto alla cittadinanza, un maxi centro commerciale, un albergo, una spa, un centro congressi, nuovi uffici e nuovi parcheggi). Tutto questo porterà nuovi introiti importanti nelle casse dei due club: Milan e Inter, infatti, puntano ad incassare 200 milioni di euro all’anno. Il tempo inizia a stringere, e le due società dovranno inevitabilmente iniziare a procedere perché per finire i lavori in tempo per le Olimpiadi, secondo le stime più realistiche, il cantiere non potrà essere aperto oltre la metà del 2022.