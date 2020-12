Milan femminile, domani sfida alla Fiorentina

Conclusa la sosta per le nazionali, la Serie A femminile torna in campo e, quindi, ricominciano gli impegni anche per le ragazze di Maurizio Ganz.

Il Milan, dopo un grande inizio di stagione che lo vede occupare la seconda posizione in classifica dietro soltanto alla Juventus, andrà a far visita alla Fiorentina attualmente in quarta posizione a pari punti con l’Empoli.

Sfida difficile quella che attende le rossonere che scenderanno in campo domani alle ore 12.30 allo Stadio Comunale Gino Bozzi per la 9° giornata del campionato di Serie A.