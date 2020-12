Milan di Pioli continua a volare e a stupire. I rossoneri, grazie alla vittoria sulla Fiorentina, hanno staccato di cinque punti le inseguitrici, mantenendo una certa tranquillità in vetta al campionato, almeno per la prossima giornata. Il Diavolo si ritrova in testa alla classifica dopo nove giornate: l’ultima volta che accadde fu il lontano 1995. A fine anno poi i rossoneri di Capello sarebbero giunti al tricolore con 73 punti.