Milan, numeri da top club: 25 risultati utili consecutivi

Il Milan sta decisamente prendendo la situazione in mano. Questo campionato è iniziato al di sopra delle aspettative che sia i tifosi, sia la società si aspettavano. Con questa vittoria di oggi un numero importante che impressiona: la striscia di risultati utili consecutivi dei rossoneri. La squadra di Pioli non perde in Serie A da Milan-Genoa 1-2 dell’8 marzo 2020, da lì in avanti infatti, i rossoneri hanno sempre portato a casa punti. E oggi, con la grandissima vittoria contro il Sassuolo, i risultati utili consecutivi salgono a quota 25.