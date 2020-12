Il Milan guarda al futuro, come sempre. Tra i tanti nomi di mercato accostati ai rossoneri, spicca però anche quello di un giovane francese, Janis Antiste. Attaccante, classe 2002, in forza al Tolosa. In questa stagione, la punta ha messo a segno 6 reti in 14 gare nel campionato transalpino di Ligue 2. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, il diavolo avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe essere un nome papabile già per questa sessione di mercato.