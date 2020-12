Arriva il Natale e come sempre il Milan non si tira indietro. A causa dell’iniziativa del Comune di Milano ‘Scuole Aperte’, il club rossonero ha donato a due scuole 70 dispositivi tablet, così come accadde questa primavera. “Siamo felici di poter partecipare al processo di digitalizzazione della scuola” – dice il CRS manager rossonero Martino Roghi – “La tecnologia può aiutare l’istruzione anche in questi momenti difficili. Appoggiamo in pieno la direzione intrapresa dal Comune”.