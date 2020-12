Il Milan si prepara ad affrontare l’ultima gara dell’anno da capolista. Oltre ai rossoneri, sul podio ci sono anche Inter e Juventus. La triade del calcio italiano che in testa a natale mancava da più di dieci anni. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il diavolo è una squadra piena di entusiasmo. Questa caratteristica ha unito il gruppo e lo sta facendo volare ormai da quasi un anno. Non solo questo però, la squadra di Pioli ha trovato anche un’identità di gioco precisa ed efficace che gli ha permesso di continuare a macinare punti pesanti.

Il punto debole di questo Milan però è l’inesperienza. Un gruppo giovane e incompleto che al momento riesce ad ottenere risultati ma più avanti potrebbe perdere punti quando la pressione inizierà a diventare pesante. I rossoneri hanno un’arma chiamata Zlatan Ibrahimovic, ma questo potrebbe non bastare. A gennaio servono rinforzi mirati ma di qualità per permettere al diavolo di sognare davvero in grande.