Milan, si complica la trattativa per Thauvin: irrompe il Napoli

Florian Thauvin è nel mirino del Milan da tempo anche e soprattutto in considerazione del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Interesse espresso pubblicamente qualche settimana fa da Paolo Maldini: “E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Sicuramente è un profilo che va seguito”. In questa sessione di mercato può essere un nome molto caldo come confermato dal DS dell’ Olympique Marsiglia Pablo Longoria: “Thauvin? Dobbiamo prepararci a scenari diversi. A che punto sono le discussioni per il rinnovo? E’ una bella domanda. Prolungare i contratti in questa situazione incerta è molto difficile per tutti i club. Tutti i giocatori aspettano di vedere l’evoluzione del mercato.”

Ma come riporta l’ edizione odierna del Corriere dello Sport, sul giocatore è piombato il Napoli. Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, starebbe in contatto con gli agenti di Thauvin per provare a regalare già a gennaio un colpo sulla fascia a Gennaro Gattuso. Un “duello” di mercato che ricorda quello di settembre per Bakayoko. Chi la spunterà?

