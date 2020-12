È andato in scena a Zurigo il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Sarà un mondiale che passerà alla storia perchè per la prima volta si giocherà in inverno. L’ Italia del CT Roberto Mancini è stata inserita nel Gruppo C composto da Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Le partite di qualificazione inizieranno a marzo 2021 e termineranno a marzo 2022. Prima giornata 24/25 marzo 2021.