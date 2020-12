Brahim Diaz ai microfoni di Milan TV nel post Milan-Celtic:”Mi trovo bene con tutti i compagni e questo mi aiuta nelle prestazioni“

Come si è inserito in questo gruppo: “Gruppo è importante anche in questo partita. All’ inizio faceva un po’ freddo (ride) ma poi abbiamo rimontato ed è andata bene. Grande reazione”

Contento per il gol: “Contento per il gol ma soprattutto per la squadra e la qualificazione.”