Nel post partita di Milan-Celtic, festeggia la qualificazione, il gol e la grande prestazione Jens Petter Hauge ai microfoni di Milan TV: “Molto felice per la vittoria. Non è stato facile per degli errori iniziali ma l’ errore ci sta. Sono contento per la vittoria e il mio gol”

Le grandi prestazioni: “Sto lavorando duro. Bello lavorare con questo gruppo. I risultati si vedono e sto ottenendo il massimo”

Sul futuro in Europa:” Sarà bello giocare ancora in Europa”