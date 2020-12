Il Papu Gomez è sempre più lontano dall’Atalanta, e secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, la squadra più interessata sembrava essere il Milan. Qualche dubbio è però nato dato che l’argentino il prossimo anno compirà 33 anni ed Elliott non è intenzionata a pagare il cartellino per un giocatore di questa età. Dipenderà molto dall’esito della trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Inter, Napoli, Roma sono le altre tre squadre di Serie A interessate al Papu.