Fabio Liverani, nella conferenza stampa pre partita del suo Parma contro il Milan, ha sottolineato l’intento di non essere la vittima sacrificale. “Io non firmo mai per il pareggio, forse a maggio per un obiettivo ma non ora.” – dice il tecnico degli emiliani – “Sappiamo che tipo di squadra è diventata il Milan dopo il lockdown ma credo che possiamo fare bella figura. Il Parma ha le qualità per giocare bene e creare problemi. Se non sarà così allora faremo loro i complimenti“.