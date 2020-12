Repubblica – Colpo Genoa, ritorna Piatek! Domani in Italia per le visite mediche

Colpo Genoa che riprende all’improvviso il centravanti polacco Krzysztof Piatek, oggi all’Hertha Berlino, dov’è arrivato dopo un’esperienza non felicissima come quella con il Milan, che lo aveva acquistato proprio in virtù delle prestazioni e dei numeri sontuosi raccolti con la maglia del Grifone. L’ipotesi di un clamoroso ritorno a Genova stava cominciando ad affiorare e, nemmeno il tempo di farlo, la trattativa è stata subito conclusa. Ecco di cosa informa, quest’oggi, il noto quotidiano La Repubblica:

“Enrico Preziosi ha deciso di regalare il colpo a effetto: Krzysztof Piatek. A due anni dalla sua cessione, Piatek domani sosterrà le visite mediche per poter poi essere subito a disposizione. E ritroverà lo stesso allenatore con il quale era esploso, Davide Ballardini“.

“Dall’Hertha Berlino arriverà al Genoa in prestito con riscatto in caso di salvezza. Ritroverà Ballardini e altri ex compagni, ma soprattutto avrà il compito di traghettare il Grifone verso posizioni più tranquille“.