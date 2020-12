Pioli allenatore dell’anno e calciomercato in fermento

Non è assolutamente un peccato affermare che un Milan cosi possa arrivare ovunque. Una squadra che aldilà della leadership di Ibra sta dimostrando di avere carattere. L’impatto del gigante svedese ha giovato allo spogliatoio rossonero e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ma c’è un’altra nota positiva, mister Pioli è stato nominato allenatore dell’anno ai Gazzetta Sports Awards 2020, in un anno sicuramente non facile con gli stadi vuoti e un calcio senza tifosi. Una situazione penalizzante sotto tutti i punti di vista.

Anche su snai scommesse i pronostici parlano chiaro e i rossoneri dopo ogni match appaiono sempre più come la squadra da battere, sebbene consapevoli di avere il fiato sul collo della compagine nerazzurra a soli tre punti. Un passo falso non risulterebbe fatale ma certamente complicherebbe le cose.

Nuove voci di mercato tra rumors e sogni proibiti

Ed ecco dunque apparire puntuali alla vigilia del mercato di riparazione nuove voci di mercato che accostano al Milan nomi come Papu Gomez in rotta di collisione con Gasperini, sebbene il suo contratto scada effettivamente nel 2022.

Altri rumors riguardano Haaland punta di diamante del calcio europeo e mondiale. Certo per ora solo rumors ma sognare è gratis. Per Papu Gomez non c’è ancora un’offerta ufficiale dal club rossonero anche se la punta pare contesa tra Milan, Inter, Roma e PSG su consiglio al club parigino da parte del connazionale Di Maria, dopo le pesanti esternazioni fatte sui social dal capitano dell’Atalanta.

Ma il destino del Papu potrebbe in qualche modo intrecciarsi con quello di Calhanoglu in scadenza di contratto nel 2021. Proprio questa settimana il procuratore del giocatore turco sarà a Milano per discutere i dettagli dell’eventuale rinnovo con i vertici del club rossonero, ma qualora non si raggiungesse un accordo, l’argentino potrebbe diventare la scelta ideale.

Haaland: Hauge è un vero talento e sono felice che giochi per un club come il Milan

Quanto ad Haaland che intervistato da Sky Sport tesse le lodi del gioiellino rossonero e suo compagno in nazionale Hauge, ha parole di stima sia per il Milan che per la nostra Serie A, tanto da farci sognare un suo arrivo in futuro. Considerando che gli anni passano inesorabili e anche Zlatan dovrà appendere prima o poi le scarpe al chiodo è suggestivo pensare al norvegese in rossonero.

A soli vent’anni ha scardinato le difese di mezza Europa e il trend positivo delle sue prestazioni non ha ancora subito battute d’arresto; anche Raiola non esclude che in futuro il centravanti possa accasarsi in Italia ma chiaramente è presto per sbilanciarsi.

Si pensa ai rinforzi per la difesa

Nelle ultime ore viene accostato al Milan il nome di Kabak anche se non è stato ancora ufficializzato il suo acquisto, il turco viene menzionato come prima scelta di Maldini per rinforzare il reparto difensivo in evidente difficoltà con Gabbia out nel match contro il Parma e Kjaer in fase di recupero.

Tuttavia secondo la rivista spagnola Don Balón lo Shalke04 ha già dato l’ok e sarebbe pronto a cedere il turco per circa 25 milioni di euro. Sirene rossonere anche per Simakan dello Strasburgo per il quale Maldini pare abbia già espresso interesse.

Nelle prossime ore i tifosi si aspettano certezze. Ai Gazzetta Sports Awards Pioli ha ribadito che l’obiettivo è la Champions, ma considerata la freschezza e la qualità di gioco dei rossoneri anche lo scudetto è un sogno possibile.