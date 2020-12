Pioli: “Ho a disposizione veri professionisti. I buoni risultati ci aiutano a recuperare. Vogliamo il massimo da questa stagione”

Alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Sullo Sparta Praga: “Ci aspettiamo un avversario molto determinato, sono stati eliminati dall’Europa League e hanno perso un derby contro un avversario che sta davanti a loro in classifica. Mi aspetto una squadra che vuole far bene, una buona squadra, lo dimostra il fatto che fino a 10 minuti dal fischio finale stessero vincendo a Lille. Partita difficile, ci siamo preparati e siamo pronti a fare una buona gara”.

Sul gruppo: “Ho a disposizione giocatori molto professionali, vogliosi di stare insieme e che sanno che senza sacrificio non si ottiene niente. Noi vogliamo ottenere il massimo da questa stagione. Non sappiamo quello che potrà essere ma abbiamo bisogno di questo atteggiamento”.

Sulle partite ravvicinate: “I risultati positivi aiutano a recuperare e ad alleggerire la testa. Molto merito va dato alla professionalità del calciatore. Mai come in questo momento è importante riposare dopo le gare, alimentarsi nella maniera corretta, concentrarsi sulla partita. I risultati e le prestazioni dicono che abbiamo un gruppo attento e volenteroso oltre che molto professionale. Il complimento più grande ce l’ha fatto Ranieri quando ha detto che il Milan non sembra che giochi ogni tre giorni. Il merito è della squadra, e del lavoro mio e di tutto lo staff. Dobbiamo continuare così perchè ora arriva un periodo molto faticoso. Dopo la partita di domani abbiamo quattro partite importanti in soli 10 giorni. Vogliamo passare un buon Natale quindi c’è tanto da lavorare”.