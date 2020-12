Pioli: “Io Normal one? Ho voglia di crescere e migliorare. Al Milan sono nel posto giusto al momento giusto”

Stefano Pioli racconta di sè a Sportweek, settimanale de la Gazzetta dello Sport, in edicola domani. Gazzetta.it ha pubblicato un breve estratto dell’intervista al tecnico rossonero. Ecco le sue parole:

Sull’essere il “Normal one”: “Se per normale si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre allora lo sono. Merito tutto quello che ho perchè metto passione in quello che faccio”

Sul fatto di non aver mai vinto nulla in carriera: “Bisogna avere la squadra adatta per vincere. Non mi è mai capitato per ora ma al Milan sono al posto giusto nel momento giusto”.