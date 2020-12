Raimondi: “Il Milan ha in mente un Mister X”

Il noto giornalista di Mediaset, Claudio Raimondi, ha parlato del Milan a “Pressing”: “Il Milan si è iscritto nella corsa a Haaland. La dirigenza rossonera, infatti, ha chiesto informazioni a Raiola. La clausola da 75mln non c’è, ma la concorrenza è foltissima. Il fattore che potrebbe giocare a favore del Milan è l’amicizia tra Hauge e l’attaccante del Borussia Dortmund. Inoltre il progetto giovani aiuterebbe in casa rossonera: i rapporti con Raiola sono migliorati e tra poco il Milan vedrà l’agente per parlare di Donnarumma, Romagnoli e Ibra“.