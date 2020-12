Raiola fa tremare il Milan: “Donnarumma? Tante squadre su di lui, ora è qui poi si vedrà”

Nell’intervista concessa a ‘Tuttosport’, Mino Raiola ha parlato anche dei propri assistiti al Milan. L’italo-olandese mette paura ai tifosi rossoneri quando parla di Donnarumma: “Ora è qui a Milano poi si vedrà” – dichiara l’agente – “Gigio non è più quello di quattro anni fa e tante squadre si sono informate per lui. Mi fermo qui adesso, non voglio che diventi un rinnovo mediatico come accaduto in passato”.

C’è ovviamente spazio anche per Zlatan Ibrahimovic: “Per lui parlano i fatti, è il giocatore più completo nella storia del calcio. Ha il talento di Messi e la volontà di Ronaldo. Un rinnovo con il Milan? Può essere, non ha paura del futuro. Se lo segui è uno che ti porta a casa anche la guerra”.