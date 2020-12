Il Milan potrebbe tentare un nuovo colpo alla Pierre Kalulu. Mino Raiola, agente sempre legato agli affari rossoneri, vorrebbe proporre a Maldini il giovane Brian Brobbey.

L’attaccante classe 2002 dell’Ajax ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, e nei prossimi mesi potrebbe già firmare con un altro club. Il giovane olandese potrebbe arrivare al Milan per poi essere girato in prestito.