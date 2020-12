Rebic, da bomber a uomo-assist. Così continua a trascinare il Milan

Nonostante i problemi in attacco, il Milan continua a giocare bene e vincere. Senza Ibra e Leao, tocca a Rebic il peso dell’attacco. L’attaccante croato finora come sottolinea Tuttosport, sta faticando a trovare la via del gol, soprattutto perché sta giocando in un ruolo che non è il suo. Ciò che però fa davvero notizia, riguardo i numeri del Milan, sono i quattro passaggi vincenti serviti nelle ultime cinque partite ufficiali: il croato ha dato un grande contributo alla causa rossonera, pur non riuscendo a scrivere il suo nome sui tabellini.

Dopo l’esplosione lo scorso gennaio che ha dato una vera e propria spinta al Milan di Pioli, dunque ora si sta riscoprendo il talento di Ante Rebic, che, grazie ai suoi numeri, sta permettendo ad Ibra di recuperare con tutto il tempo necessario, per tornare poi in forma e magari giocare assieme.