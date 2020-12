Retroscena Pedri: fu vicino al Milan

Il Barcellona si gode il gioiellino Pedri, prelevato dal Las Palmas per la modica cifra di 5 milioni di euro. Eppure il talento classe 2002 poteva essere un giocatore del Milan. A riportare il retroscena è ‘Calciomercato.com‘ che racconta di come il diavolo abbia provato ad assicurarsi il giovane esterno offensivo. Nell’estate 2019 Maldini e Boban furono davvero interessati al ragazzo e le cifre allettanti avevano convinto i vertici rossoneri. Niente da fare però, il Barcellona riuscì a muoversi con tempestività, sbaragliando la concorrenza (sulle tracce di Pedri c’era anche il Bayern Monaco) e prenotò il giovane proprio per la stagione corrente. Un investimento fruttifero per i Blaugrana, che poteva essere l’ennesima grande trovata di Maldini e il suo team.