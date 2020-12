La Corte d’Appello di Milano ha condannato Robinho a 9 anni di carcere per una violenza sessuale commessa, nel 2013, su una ragazza di 23 anni, in un noto disco pub milanese. Stessa condanna anche per Ricardo Falco che, a turno, ha abusato della ragazza insieme all’ex calciatore rossonero.

Inoltre è stato stabilito dai giudici che i due dovranno versarle una provvisionale di 60 mila euro, in attesa che un tribunale civile quantifichi l’esatto valore del risarcimento economico.