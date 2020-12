Il Milan sta lavorando per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Uno degli obiettivi principali è un centrale difensivo e tra i tanti nomi che circolano, se ne aggiunge un altro. Parliamo del colombiano Davinson Sanchez, classe ’96 attualmente in forza al Tottenham. Secondo il tabloid inglese The Sun, il Milan è seriamente interessato al giocatore, sempre più lontano dagli Spurs. Il costo del cartellino è piuttosto alto, ma nel caso di difficoltà a cedere il difensore, gli inglesi potrebbero abbassare le loro pretese e considerare l’interesse dei rossoneri.