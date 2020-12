Stop per Gianluca Scamacca: il Sassuolo chiede almeno 20-25 milioni di euro per il classe 1999

L’attaccante non è sicuramente il primo obiettivo di mercato per il Milan, ma nelle ultime settimane si sta palesando sempre di più la necessità di acquistare un vice-Ibra già pronto per la Serie A, per continuare ad inseguire il sogno Scudetto. E nelle stesse settimane, il nome che principalmente è circolato nell’ambiente rossonero è quello di Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Genoa ma in prestito dal Sassuolo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, nelle ultime ore la pista si sarebbe raffreddata: questo perché, seppur i dirigenti del Milan stanno continuando a valutare la possibilità di prendere un vicario di Zlatan Ibrahimovic nel mercato invernale, gli stessi si sono scontrati con la richiesta di 20-25 milioni di euro del club neroverde, ritenuta esorbitante nonostante le qualità del ragazzo che compirà 22 anni il prossimo Capodanno.