Scott Brown: “Giocare a Milano è un onore. Il Milan è primo in Serie A, sarà complicato per noi”

Scott Brown, centrocampista, attuale capitano e bandiera del Celtic ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club scozzese riguardo la partita di domani nella quale affronteranno il Milan in Europa League. Queste le sue parole:

“Giocare a Milano partite di questo calibro è un grande onore per il club. Dobbiamo andare a San Siro e difenderci bene perchè loro sono una squadra ben organizzata. Sono in testa al campionato di Serie A, sicuramente sarà complicato per noi ma dobbiamo tornare a fare risultati positivi e convincenti”.