Nei sorteggi dello scorso 14 dicembre sono state definiti i sedicesimi di finale di Europa League. Per il Milan affascinante sfida alla Stella Rossa, il Napoli se la vedrà con il Granada, mentre la Roma sarà ospite del Braga nella gara di andata. Queste le partite in programma per i rossoneri comprendenti le sfide di andata e ritorno:

Andata, 18 febbraio ore 18:55

Stella Rossa-Milan

Ritorno, 25 febbraio ore 21:00

Milan-Stella Rossa