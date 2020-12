GdS – Il Milan vira verso Simakan per gennaio, ma uno tra Musacchio e Duarte dovrà lasciare il posto

Secondo La Gazzetta dello Sport, rispetto a tanti difensori giovani accostati al Milan di recente, come Kabak dello Schalke 04 o Lovato dell’Hellas Verona, il primo obiettivo rossonero per la difesa sarebbe in realtà Mohamed Simakan, classe 2000 dello Strasburgo, che i rossoneri provarono a prendere già in estate.

Nelle ultime settimane, secondo il quotidiano, le parti si sarebbero avvicinate perchè la candidatura del francese è parecchio fortificata dal fatto che il ragazzo possa giocare sia da centrale che da terzino destro. Questa duttilità trova molti consensi in casa Milan, i dirigenti di via Aldo Rossi continuano a lavorare alacremente in tal senso.

C’è da precisare, però, come fa la stessa rosea, che per un difensore in entrata dovrà forzatamente esserci un difensore in uscita. I primi candidati a lasciare Milanello sono due: Mateo Musacchio e Leo Duarte, sicuramente almeno uno dei due andrà via a gennaio.