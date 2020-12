Simakan obiettivo numero uno per la difesa

Il Milan vuole Simakan. Il francese è il profilo scelto per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri vogliono chiudere per il giovane centrale in quanto è ritenuto utile dal punto di vista tattico. Oltre al centrale, Simakan può fare il terzino destro e alla corte di Pioli può crescere ancora molto.

Lo Strasburgo vorrebbe farlo partire per una cifra non inferiore a 20 milioni di euro, i rossoneri sono disposti ad offrirne 12. Tuttavia, il fatto che la squadra francese non navighi in buone acque in Ligue 1 potrebbe convincere i transalpini ad accettare offerte inferiori.