Sky – Domani esami per capire i tempi di recupero di Ibra

Come riferisce Sky, oggi a Milanello era prevista una seduta d’allenamento facoltativa, alla quale si sono presentati praticamente tutti tranne Kessie, Calhanoglu e Ibrahimovic, che hanno avuto difficoltà negli spostamenti aerei. Per quanto riguarda lo svedese, domani verrà sottoposto ad un esame medico per capire l’entità del suo infortunio al polpaccio. La sensazione e le speranze della società rossonera, è che Ibra possa tornare per la trasferta di Cagliari del 18 gennaio, ma solo dopo la visita di domani si saprà qualcosa in più sui tempi di recupero.