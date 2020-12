Sky – Maran: “Stiamo migliorando, ora pensiamo alle prossime due partite”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky a fine partita. Ecco le sue dichiarazioni:

“Una cosa positiva di stasera è che usciamo arrabbiati per non aver battuto il Milan, che è mesi che non perde. I ragazzi stanno cercando di uscire da una situazione difficile e lo stanno facendo nel migliore dei modi. Prossime partite e mercato? Intanto concentriamoci sulle prossime due partite, dobbiamo arrivare carichi come nelle ultime gare. Altri ragionamenti non è nemmeno il caso di farli da parte mia, dico sempre ai ragazzi di guardare solo ai miglioramenti di partita in partita, che ci sono, sono oggettivi. Destro? Mattia ad inizio anno era partito bene, poi ha dovuto subire quello che è capitato a molti e ha fatto più fatica a trovare la condizione. Ora però sta trovando la gamba giusta e non avevo dubbi sulla sua prestazione, ha dato delle buone risposte sul campo, una grandissima prestazione”.