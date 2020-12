Sky Sport – Bennacer: “La nostra mentalità ci fa vincere”

Ismaël Bennacer ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, con parole da vero leader. Ecco le sue dichiarazioni:

“Pioli come ha cambiato questa squadra? Il mister ha cambiato la squadra, si vede quando giochiamo, dallo spirito che dimostriamo. Si vede anche nel lavoro che facciamo tutti i giorni e nelle partite. Il mio infortunio? Sono pronto per domenica, avevo un po’ male all’adduttore. Poi ho fatto la risonanza ma non avevo niente, solo un po’ di stanchezza. Non devo forzare troppo, perché abbiamo tante partite in pochi giorni e voglio essere sempre a disposizione della squadra. Kessié e Tonali? Certamente con Franck giochiamo insieme da più tempo, ma Sandro è fortissimo e ci stiamo conoscendo meglio. Dobbiamo dare tutto noi tre che giochiamo in quel ruolo. Quando è nato questo Milan? Non so, eravamo tanti giocatori nuovi e giovani, e poi Ibra ha portato tanta esperienza e la mentalità di un campione. Questa mentalità dobbiamo tenerla e lavorare ancora di più, solo così andiamo a vincere le nostre partite.”