Sky Sport – Hauge: “Siamo una famiglia”

Le parole di Jens Petter Hauge ai microfoni di Sky Sport a fine partita:

“Una grande serata per me e la squadra, che è sempre la cosa più importante. Questo Milan? Giochiamo gli uni per gli altri, ci aiutiamo a vicenda come una grande famiglia. Pioli? È importante per la squadra, è importante il mister ed è importante continuare a vincere. Possiamo anche perdere, ma quello che conta è come reagisce. Come va l’italiano? Parlo poco ma lavoro tanto con il mio insegnante, prendo tante lezioni e capisco meglio di quanto parlo. Sto lavorando anche su questo.“