Franck Kessie ai microfoni Sky Sport nel post match di Milan-Parma: “Non siamo usciti dal campo soddisfatti perchè era una partita che dovevamo vincere. Alla fine abbiamo lottato fino e abbiamo pareggiato”.

Sulla sua importanza per la squadra: “Il mister è stato bravo a creare coesione tra di noi. Ho fatto di tutto per essere qua oggi e non ho mai avuto la sensazione di andare via e anche la società. Sono qua e rimarrò qua, ho un contratto”.