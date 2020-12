Sky Sport – Liverani: “C’è rammarico ma abbiamo fatto bene. Il Milan ha meritato il pari. Lavoriamo per crescere”

Le parole di Fabio Liverani, allenatore del Parma, ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Siamo partiti bene. Abbiamo trovato il vantaggio e poi il Milan ha spinto molto, ha preso pali e obiettivamente meritava il pari. Poi nel secondo tempo hanno trovato meritatamente il pari. C’è il rammarico ma lavoriamo per crescere”.

I gol subiti, soprattutto il pareggio: “Dopo il 2-1 non abbiamo concesso nulla. Abbiamo preso gol con la difesa schierata ma la perfezione dopo tre mesi non è fattibile. Lavoriamo per far crescere tutti”.

Alla vigilia non avrebbe firmato per il pareggio: “La forza del Milan è fuori discussione ma pensavo che tra Calabria e Gabbia, e dopo Kalulu, con Gervinho potevamo creare dei problemi. La seconda giocata è venuta con l’inserimento delle mezze ali. Per certi automatismi ci vuole tempo. Sarei stato meno rammaricato se il Milan avesse pareggiato prima”.