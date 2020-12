Sky Sport – Pioli: “Una serata storta. Abbiamo avuto l’intensità per portare a casa un pari importante. Non firmo per un quinto posto”

Ai microfoni di Sky Sport, Mister Pioli analizza così il pareggio interno contro il Parma: “Rimane una serata storta. Abbiamo qualche difficoltà. La nota stonata sono gli infortuni. Dispiace per Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene alla gara e siamo stati un po’ molli, poi la gara si è fatta difficile. Potevamo fare gol prima, pareggiare prima, ma abbiamo cuore e volontà. Siamo riusciti a riprendere una gara difficile”.

Sul risultato: “Giochiamo sempre per vincere, abbiamo avuto le possibilità. Abbiamo lasciato poco all’avversario, ma abbiamo commesso degli errori sui gol. Nel primo tempo l’abbiamo sviluppata bene ma nel secondo tempo siamo stati meno lucidi ma ci sta.”.

L’ assenza di Ibra si fa sentire: “Con Zlatan siamo molto forti, ma la squadra ha creato tanto anche oggi. Abbiamo riempito l’area con tanti giocatori. Rebic è più un attaccante di profondità. La squadra ha fatto bene con e senza Zlatan”.

Sui gol subiti: “Bisogna anche dar merito al Parma. Sul primo gol è abbastanza evidente che ci siamo schiacciati troppo senza marcare gli avversari. Non bisogna marcare gli spazi ma gli avversari. Mi aspettavo un inizio un po’ più veemente, invece abbiamo fatto fatica ad essere aggressivi. Poi però abbiamo avuto tantissime occasioni per poterla pareggiare. Dispiace per gli infortuni. E’ un altro passo importante per questa squadra”.

La condizione fisica: “La squadra è pronta e preparata ed è stata la prima volta che ho cambiato tantissimo in Europa League. L’aspetto fisico non è stato un problema. Dispiace aver avuto qualche infortunio di troppo che ci ha tolto qualche soluzione in più”.

L’ importanza della sosta: “Qualche giorno di riposo ci sarà poi saremo chiamati a giocare tre partite. E’ una piccola sosta che ci farà bene a livello mentale”.

La mentalità di questo gruppo: “La squadra non è uscita dal campo soddisfatta e questo è un aspetto importante che accresce la nostra autostima. Abbiamo avuto l’intensità per portare a casa un pari importante. Il Milan non va in Champions da tantissimo tempo. L’obiettivo è migliorare il campionato dell’anno scorso. Oggi non firmerei per il quinto posto. La squadra è ambiziosa e ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti. Nessuno ci ha messo sotto a livello di gioco. Per il secondo? L’unica cosa che firmerei è il rinnovo di contratto”.

L’ importanza del mercato di gennaio: “La società sarà attenta e non credo sarà facile a gennaio migliorare la squadra. Abbiamo valori importanti ma se ci sarà da mettere qualcosa in più saremo pronti per farlo”.