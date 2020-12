Sky Sport – Possibile recupero per Ibrahimovic. Saelemaekers sarà sicuramente della partita

Importanti notizie in vista della trasferta di Genova. Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta da Milanello a raccontato l’ allenamento odierno: “Ibrahimovic sta meglio, per la prima volta oggi ha sostenuto un allenamento in gruppo. Una sessione di scarico e non particolarmente intensa ma sia Ibra che Saelemaekers c’erano. Per capire se tornerà a disposizione bisognerà aspettare l’allenamento di domani. Gabbia e Bennacer nel pomeriggio faranno controlli strumentali e c’è un po’ di preoccupazione. L’algerino ha avuto uno stiramento al flessore della coscia destra mentre per gabbia bisognerà valutare se ci sono interessamenti al legamento. Kjaer sta meglio ma non ancora al 100% e si è allenato in palestra. Difficile la sua presenza con il Genoa”