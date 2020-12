Sky – Zancan: “Il paragone Theo-Bale ci sta. Vice Ibra? Prendi Milik”

Durante il programma “23” in onda su Sky Sport, il giornalista Federico Zancan è intervenuto riguardo il paragone tra il “primo” Bale e Theo Hernandez: “Per la capacità di andare da una parte all’altra del campo senza farsi prendere dagli avversari, in un secondo, si. Qualcosa c’è sicuramente. I passi in avanti che ha fatto questo calciatore sono spaventosi. E’ un paragone tosto quello con Bale, ma Theo ha dei grandi margini di crescita”.

Alla domanda sul vice Ibra, ha detto: “Prendi Milik, gioca un mese, poi torna Ibra e gioca lui. Non è facile sostituire un personaggio come Ibrahimovic. In difesa, se il Milan vuole essere competitivo, deve fare necessariamente qualcosa”.